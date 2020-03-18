昨日大盘探底回升后，今日大盘上午高开高走很正常，下午却一开盘就持续单边杀跌直到收盘，做空的主导力量仍来自平安为代表的权重，外资做空概率较大。大盘持续回调，除了自身技术因素外，外围股市下跌同步影响和预期利空也是重要因素。



虽然大盘再度收阴，但投资者仍要保持淡定，因为市场回调仍是二次探底明确年内低点过程。年内低点最终高于还是低于2685点并不重要，重要的是最终离这一点位不会太远，也就是说向下空间有限。市场因回调再次出现好机会，但这一次投资者要等杀跌到位再动手，因市场在这一区间反复，多头也消耗很大，必要杀出背离再缓步上收更为合理，不能再期望象之前那样猛杀猛收了。包括后市，最终低点探明后也会保持长期慢步攀升格局。

继续侧重新基建、新消费和技术新主升板块，指数的波段对实际操作影响较小，且会出现更好的布局机会。与此同时，继续对科技成长主线保持重点跟踪，等技术反转信号出现再次杀入，应是年内一次大级别的成功操作。当前，侧重经济修复预期并兼顾创新成长经济转型主线品种机会，是理性选择，就是不要盲目恐慌或过度兴奋大出大进，保持淡定从容的心态基于中长线策略操作对应对当前行情至关重要。