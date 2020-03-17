近期市场主要消化外围利空影响，同时消化局部分化，市场有序培育新主线，老主线也处于调整末期，市场整体处于底部箱体整理阶段，为后期新轮主升启动进行技术准备。



今日大盘高开快速跳水，探明低点后V转反弹，后缓落再缓收，最终收出“单针探底”K线，量能萎缩。大盘收出长下影单针结构，释放短期调整接近尾声转强信号。操作上投资者应明确以下几个要点：

一是科技成长主线二次上车机会正在临近，手中有科技股的不要再杀跌了，想参与科技成长主线的要保持观望等待最好介入时机出现，资金量大的可提前分批潜伏。

二是新主线在正确立，目前投资者可重点关注“三新”板块：新基建+新消费+新主升。

三是明确大盘将在近期完成年内低点确认，明日盘中还有再确认要求，或明日走强周四确认，周五再拉启动长阳为合理预期。最终低点离2685点不会太远，如三交易日不破今日低点，2685将是本年度低点了。

四是明确市场技术修复还需要一定时间，外围影响还需要进一步消化，应保持持股耐心，不可因短线强震荡频繁进出以免踏空。

五是明日关注能否构筑“底分型”结构成功，即大盘开盘在昨天低点附近，收盘在昨天高点附近 ，同今日单针线构筑反转形态，如走出来了就是底部反转信号，不要再待低点了，做短防的要注意及时回补加仓。

短期外围因素扰动市场运行节奏，这都是暂时的，且箱体整理完成后，经济修复预期主导的行情必然会持续而强力的。