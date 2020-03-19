仍然受外围利空影响，大盘自身的确认年内低点技术过程超跌，因此产生更多更好的机会。



今日大盘低开反抽后持续杀跌，上午杀出技术背离后反弹，下午总体稳步上收，量能略有放大，最终现收一银针探底。技术上大盘破掉了前低2685点，所谓“是底不反弹，反弹不是底”，和不破不立，都在今日得到技术体现。如不是外围影响，大盘是很难破掉前低的，破掉了不等于还会持续杀跌，而是基本明确年内低点了。后市有明日长阳强反转或继续在今日低点之是整理几日再缓步运行新轮行情的两种选择，但总体上向下确认过程从空间上基本到位了。再往下概率很小，除非再有大利空，目前来看这种概率趋近于零。

市场越砸机会越好。在当前底部区间，投资者应学会围绕主线标的越调越吸，已经布局好的则不要理会短调淡定持股，回避前期涨幅过大破位补跌品种，其中白酒板块去年中后期反复提示回避，现在 看来大头部清晰明确，投资者目前仍要回避。

继续重点关注“三新”板块，包括新基建之特高压、新消费的无人零售及商业、技术上从底部首阳完成挖坑后新主升品种的交易性机会等，关注科技创新主线再次上车机会。目前市场机会到处都是，无大的系统性风险。

底部是一个区间，不是一个点，在这个区间建仓成本高一些低一些无关紧要，没有被套的概念，其战略价值只有主升全面启动才能体现，但那时为时已晚了。