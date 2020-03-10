A股筑实中流砥柱领风骚 (2020-03-10 15:19:32)

正如预期，大果不其然再现3月2日的强劲反转走势，再现韧性。



也正如预期和分析的一样，外围利空对A股影响有限，大盘踩一踩后重归升势。今日大盘低开快速拉升快速回踩探明低点后反转上攻，最终收出放量长阳，同昨日阴线形成“包孕线”结构，强反转态势确立。

大盘为何如此强势？主因如下：

一是市场仍处于牛市初期阶段，这是内在的动因。

二是中国经济基本面所决定的，无论是抗疫取得决定性胜利，还是经济修复预期，更重要的是疫情加速经济转型预期，全球 望率先消除新冠影响等因素，都决定A股无持续下跌的条件，而是上涨基础坚实。

三是科技成长板块现资金持续回补，主线地位进一步强化。

四是券商受益政策利好和牛市长期回报预期，继续延续主升浪拉升，主力资金利用券商借利空强洗打压后反手做多的结果。

五是正如昨天分析，大盘是在构筑箱体，在以3000点为中枢上下百点所在区间波动是近期常态走势，盘中临近箱体下沿拉起是有充分技术依据的。通常来讲，构筑箱体是小五浪结构，也就是说后市反弹至3100点一带还会有一波缓落，之后就是今年最猛最长时间的大三浪三主升了。这是后话，到时再说，目前先持股涨到3100点后攻3300点再说。

六是市场恐慌过度杀跌后的技术超跌反弹结果。

七是中国资产避难国的地位初步确立，资金入场抄底的结果。

八是资产荒决定着，目前仍有估值吸引的A股每次下跌都有资金抄底。

正如之前直播中所描述，中国股市已然成为了全球资金的避风港，在外围利空环境下，A股表现出了坚强的韧性，今天早盘在微财讯App直播中推荐的武汉控股强势涨停，没有让各位投资者失望，本周精选的优质股票会陆续每天发布的微财讯App中，投资者可以提前下载并关注我的专栏。

不更多分析了。市场走出了预期结果，春节后三次大跌，本博都有幸运看对行情并成功应对，现在看来的确很难但关键节点没有让大家失望。如果这三次大跌以短线策略追涨杀跌应对，那将是最失败的操作，不但不能赚钱反而会大亏的。坚持大方向和中长线策略，适度调应对，三次调整不但不会有大的影响，反而会赚大钱，更重要的是不会踏空即将到来的更大主升行情。