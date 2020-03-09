受外围利空影响，今日大盘低开低走，同上月28日走势类似，最终收出长阴，当日缺口未补。



今日大盘虽然受阴，但目前A股所处的基本面不支持持续下跌，而且基本面越来越好，政策面利好多多，相关分析可参看2月28日博文，在此不再重复。

虽然是调整，实质A股调整幅度明显弱外盘，之所以如此，跟A股仍处于牛市阶段有直接关系。同时周末管理层出台针对券商利好，一方面体现支持做大做强国内投行的意图；另一方面对券商来说是直接的利好。受利空影响，券商板块未能表现应有强势，等后市大盘企稳之后，券商板块仍将主导上攻。

从盘口来看，大盘调整仍是恐慌过度。前期涨幅巨大个股，短期兑现压力较大，投资者应适当回避，只要根据提示及时进行调仓换股，当前调整影响不大。相反，新主线热点则可利用回调的机会多加关注。以调仓应对当前震荡而不是大出大进，否则易两面挨耳光。正确的做法仍是选对主线以中长线策略应对。

技术上大盘目前的调整总体属于以3000点为中枢，上下百点左右的空间。今日回调已经超跌，再向下空间不大了。仍维持本周大盘有利空踩几天再向上的判断，且不排除大盘重现3月2日走势的可能。具体看盘后消息面和外围走势。

没什么事，对于今日调整，除了上述涨幅过大品种补跌压力外，总体箱体整理，应从容淡定看待指数震荡。与此同时，在回避结构风险前提下，要理性捕捉结构性机会。

今日两市超80家涨停，80家左右跌停，结构分化明显，这正是市场成熟 的表现，也明确调仓换股是应对当前行情的最有效策略。短期策略服从中长期，中长线持股优质主线股的策略仍然不变。