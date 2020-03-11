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箱体内震荡整理不改大趋势

(2020-03-11 15:10:23)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    周三大盘高开，后步入拱型整理，技术正常整理后是应启日内主升，但下午一开盘就快速杀跌，平安等权重做空，带动指数持续下探。对于大盘下午调整，疑似受港股跳水拖累，或是有未短利空，但目前来看消息面正常。

    从市场自身角度来看，技术上昨天长阳反弹积累做空动能需要消化是一方面，另一方面临近5天线多空充分换手是另一方面。从盘口来看，科技板块昨天反弹后再回杀，也带来局部做空动能。科技板块反弹再回杀，是技术常态，这一波杀到位了，就会出现再次上车机会，但当前需要做空动能消化完毕。

    两市80家个股涨停，跌停仅12家，市场结构性行情仍然不错。从这个角度来讲，下午调整主要来自权重的压制。平安下午盘口明显有资金做空，这一路资金来自何方不得而知，估计外资概率大，但这路资金肯定不是什么好鸟，是应重点监管的对象，利用资金优势影响市场运行意图明显。

    因大盘目前无论是强反弹还是回调，均属于构筑中枢的箱体整理范畴，不要一看类似今日阴线就又过度看空了，在3000点上下百点左右波动均属正常。不出意外的话，明天大盘或周五仍将再次阳线上收，揉搓构筑箱体是当前主旋律。

    适当注意下局部分化，继续以调仓换股应对当前短线震荡，中长线持股主线策略不变。在此基础上，应重点关注科技板块连续回调产生的新机会。不出意外的话，最迟下周，科技主线将再度整体走强，上车迎新主升是理性选择。

    大盘在年线附近机会大于风险，明日大盘有望先抑后攻：箱体内震荡整理不改大趋势。

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