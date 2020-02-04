今日大盘大幅低开后快速反弹，冲高回落整理后持续上收，最终收出明显放量大长阳，同昨天K线形成“包孕”结构，属短线反转形态，收盘在2782点之上，近期上补昨天缺口为主要走势。



相比之下，创业板明显强于主板，这正是科技主线主导的结果。主线仍然未变，牛市也没变，大盘利空砸坑也得到明确。接下来就等大盘完成缺口补再说，补提缺口后再回踩整理也会缓落为主，意在确认大双底结构。

这个大双底结构第一个低点是2440点，近期产生的低点系突发利空致快速出现，后市确认低点确立后，一个超级的大双底结构就确立了，之后行情之大将超出大多数人想象。对于股市，如果投资者过于纠结短期波段，往往会迷失中长期方向，从而不能坚持价值投资，把整体个行情做到最后，错失资本市场带来的丰厚回报。

突发利空只是暂时砸个坑，并未改变大盘的方向，且大双底结构确立后，五年之内再难看到新低将有望成定局。对此，投资者应目标长远才能获取理想收益。

一个强大的国家才会有强大的资本市场，短期阶段性因素不会改变A股变大变强的大方向。利空砸出的坑底带来的交易性机会，并在今天快速发力反弹，这正是市场总体仍处于牛市初期所决定的结果。不要不敢谈牛市，只有牛市场才会有今天这种类似顶天立地的走势。

市场资金将继续向主线优质筹码积聚，并因突发利空后开始加速，科技主线不变，中长期策略也不要改变。需要提醒的是，除了中长线成长品种外，医药板块事件驱动行情随时会结果，短期获利丰厚，近期应采取持有基出上只卖不买策略，因为这一板块随时会熄火，切不可盲目追涨。