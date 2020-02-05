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短线会分化不改补缺大方向

(2020-02-05 15:10:40)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    大盘连续反弹三交易日，量价配合理想，这正是交易性机会产生的效果。

    技术上连续反弹三天后，短线因积累获利盘需要消化，且反弹明天临近日内压力区，技术上会有短线震荡整理要求。个股会有分化，优质主线龙头股仍将强者恒强，非主线跟风反弹品种，反弹后还有再回调要求，操作上明天不要盲目追高，适当注意下短线盘中震荡分化就可以了。

    大盘短线分化仍是构筑大双底确认第二低点有效性质，不但不会改变中期趋势，反而会让底部更扎实。只有在底部充分换手，未来行情才会走得更远上涨空间更大。

    近期大盘总体以补缺走势为主，创业板先于主板完成补缺，接下来进行必要回踩整后就会再创新高，填平砸盘后重归原主升节奏。主板相对慢一些，但最终都会补缺重归升势。

    继续侧重科技+券商策略，消费主线暂仍以医药板块及新启动热点为主，但医药板块只能持且以只卖不买等最好派发机会而不适合再开新仓，仍要逢调向科技主线切换。即将出来的短线分化，正是为调仓提供的机会。

    大盘双底确认无疑，突破利空砸出的双底，让未来的主导行情的主力资金中长期做多策略更坚定，更持久。快速反弹再缓落后再持续拉升，是未来的节奏。对于短线波段节点，仍是用于调仓，更是用于洗盘的，对此，投资者仍要坚持中长期主线策略，才能更好应对未来行情。

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