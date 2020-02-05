大盘连续反弹三交易日，量价配合理想，这正是交易性机会产生的效果。

技术上连续反弹三天后，短线因积累获利盘需要消化，且反弹明天临近日内压力区，技术上会有短线震荡整理要求。个股会有分化，优质主线龙头股仍将强者恒强，非主线跟风反弹品种，反弹后还有再回调要求，操作上明天不要盲目追高，适当注意下短线盘中震荡分化就可以了。



大盘短线分化仍是构筑大双底确认第二低点有效性质，不但不会改变中期趋势，反而会让底部更扎实。只有在底部充分换手，未来行情才会走得更远上涨空间更大。

近期大盘总体以补缺走势为主，创业板先于主板完成补缺，接下来进行必要回踩整后就会再创新高，填平砸盘后重归原主升节奏。主板相对慢一些，但最终都会补缺重归升势。

继续侧重科技+券商策略，消费主线暂仍以医药板块及新启动热点为主，但医药板块只能持且以只卖不买等最好派发机会而不适合再开新仓，仍要逢调向科技主线切换。即将出来的短线分化，正是为调仓提供的机会。