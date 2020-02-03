史上最大跳空缺口望月内回补 (2020-02-03 15:14:31)

辛辛苦苦一整年，一日回到解放前，这似乎是今日盘口的写照。



因节日期间利空积聚的做空动能充分释放，A股今日超3000点个股跌停。与此同时，有近百股涨停，主要是医药、游戏和线上教育等板块受益流感板走强，两极分化严重。

从盘口来看，两市场成交明显萎缩，个股流动性枯竭买盘低迷是成交量萎缩的主因。盘中北上资金进场低吸，但杯水车薪。银行和保险板块有护盘动作，除尾盘拉升微现主动进攻信号外，全天显力不从心。这是流感影响远超预期非理性恐慌杀跌的结果，恢复股市流动性是当务之急。

综合来看，仍维持目前的调整是阶段砸坑的结果，其性质同2013年6月25日前那一段崩盘走势差不多，虽然引发下跌因素不同，但性质是一样的：都是底部构筑成功后，因突破利空引发的二次确认底部性质。其中所谓的C浪杀跌，也以最快速度完成了。突发利空引发的杀跌，不会改变中期趋势，但会延迟行情启动时点。后市大盘有望先补掉今日向下跳空缺口，之后再缓落整理一段时间，就可以重启行情了。

今日跳空缺口最大幅度超9%，属A股史上最大的跳空缺口。对于这个跳空缺口虽然后市修复有些难度，但投资者不必过于担心太多，如流感在本月中旬如专家预期向顶峰拐点，大盘有望先于基本企稳现转强节点，月内有望实现缺口回补。因今日有明显过度恐慌非理性杀跌因素存在，再加上个股在类似利空下一般跌停不会超过三个跌停板，且下方离2500点一长期支撑区较近，三个交易现阶段超跌反弹节点概率较大。因此，市场将现交易性机会，周三前后可博反弹操作。

所谓的交易性机会，就是不用管个股盘子大小和基本面，主要是撬板技术超跌反弹机会，这种机会往往是抄大底性质，属别人恐慌我大胆性质。对于投资者来说，要先回避掉补跌风险，之后再出手为更好选择。

关注风险标券商板块动作，这一板块开板企稳之时，就是大盘企稳之时。创业板重点关看TMT板块，今日盘口其风向标率先转强，且创业板指数明显强于主板，明确科技主线地位仍然不变。