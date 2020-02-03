今日要开市了，综合各方面信息分析，疫情对股市的影响只是阶段性的砸个坑，不会改变中期大趋势是一个基本判断，相关分析如下：

1、非典的影响参考价值有限，虽然股市也会下跌，但有前车之鉴，投资者预期会更理性。

2、引发系统流动性风险不大。央行及时出手，释放1.2万亿流动性，可有效对冲流动性风险。

3、流感影响心理层面为主，但主要体现在结构性的，其中受期影响最直接的航空、高铁、旅游、酒店等板块，均非此轮行情主线，且相对权重较低，对指数向下拉动空间有限；与此同时，医药板块以及新兴科技诸如智能机器人等板块会有阶段补涨机会。当然，疫情对GDP会有影响，但这个影响有望在疫情结束后应会有诸多政策手段出台，中国经济企稳回升是大概率事件。

4、投资者心理因素有望在今日早盘一步到位释放。

5、对于侧重科技主线的投资者来说，事件影响不大，主线策略仍不改变，但消费主线暂时要回避其它板块让位于医药相关。券商板块整体问题不大。

6、从公开信息来看，疫情拐点有望在近期出现。近几日，无论是疑似还是确诊病例，都在集中上升后现回落态势，现顶部信号，这应是疫情取得有效控制的信号。后市股市砸坑回升，应会先于疫情拐头向下。

7、疫情利空对于中长线侧重科技主线策略来说，阶段有影响但有限，更重要的是给之前踏空或阶段出货的投资者带来难得的上车机会，这种机会是突发利空引发的阶段性机会。

8、技术支撑在2733点一带，破掉2440点概率不大，本周就有望探明低点，别指望会调整更久空间更大。

9、因技术修复需要一定时间，疫情影响超之前预期等因素，今年行情启动会向后延迟，投资者应适当调整策略，但仍要以中长线策略为主，阶段利空只是波段性机会。正因为调整过度，未来再启动行情会更猛，行情会更大持续性更强。

10、坚持价值投资策略为主，是应对类似疫情这种利空最有效策略，过度投机空易两面挨打。

11、不可把疫情这种利空引发的回调当成有效分析结果并视为可靠策略，并指导自己操作，这种利空引发的调整，并不具备 技术分析价值 。

12、监管层敢于在今日开市，是经过充分论证的，说明是有底气的。对此，投资者更应心中有数。

13、非理性恐慌是当前最大风险所在，这种风险来的快释放的更快，因此急探到位就是低吸机会，低吸一定不能脱离主线。

14、炒作过高涨幅过大品种补跌压力较大，但真正的牛股随时会止跌企稳修正。大跌重质，近几天快速收复失地的标的，是关注重点。

15、对于A股来说，疫情利空之下的调整，可以再次确认底部有效性，这个底部确认到位后，有望五年之内再看不到新低了，从这个角度来讲，此次利空带来难得的大机会。

16、调整好心态比盲目恐慌更有利于应对行情。