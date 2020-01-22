如果不是受流感突发事件影响，大盘早就收复近期震仓失地创本轮反弹新高了。在市场运行过程，当大趋势确定后，短线因素只会暂时影响运行节奏，不会改变大方向。不仅如此，短线利空带来回调，属牛回头性质，带来的是上车机会。



今日走势正是如此。很多投资者可能还没适应过来，昨天一片恐慌，今日还没缓过神来，早盘再来一波杀跌很多投资者都乱了阵脚，结果大盘踩到3000点一带后持续上攻，不仅实现日内V型反转而且盘中收复了5周线，完成了周、月线背离修复后，中期隐忧消除了，对后市中长期趋势绝对是好事。

大盘今日收出长下影中长阳，是调整一步到位的结果。因中期背离修正，大盘随后有望重归上扬节奏，且因券商板块步入三浪三主升性质，大盘持续走强延续到节后是合理预期。正如分析，科技＋消费电子＋券商组合主线地位仍未改变，最赚钱的正是这一主线相关标的。而医药板块的短中波段性质表现非常明显，市场的中长期价值成长品种才是决定性的。

因大盘调整在先，应考虑持股过节。节日期间有降息降准预期，真的如此，节后将现连阳逼空过程，这个逼空过程如果踏空了是难隐之痛。

仍然坚定淡定理性告诉大家，目前A股的短调不是做头，而是为了更好上攻，大盘仍处于主升初期的性质仍未改变，未来的行情还早着呢，别错过赚大钱的机会。节前回调给踏空的投资者送来大红包，之前操作方向相反的投资者应及时纠错。