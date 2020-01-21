大盘昨天收阳，同之前两交易形成了底分型结构，技术上本来随后有望走强收出中长阳的。但实际走势却是低开低走，20天被 击穿，这是为何？



大盘之所以如此，主要是受流感事件影响。从盘口可以看出，航空、旅游、餐饮等板块受利空影响下跌，而医药板块则受事件驱动走强。相比这下，因航空板块权重较大，再加上白马股补跌，共同作用下大盘最终收出实体阴。

其实市场对流感事件反应过度，此次流感同当前的sars不同相提并论。由于发现和出手早，虽然有所扩散，但无论规模和影响都是可控的。再加上高层及时出手，相信流感很快控制住。而流感对股市的影响将会很有限，一方面有事件驱动影响的医药板块走强对冲做空动能，另一方面权重较大的航空板块由于人民币升值预期再加上连阴调整再现，不久就会有反弹要求。

除了利空因素外，大盘存周线和月线级别的背离，这个背离由于大盘强势本是不用现在修复的，现在受利空影响借机修复反而是好事。理论上大盘破掉3000点不是一件容易的事，极限区间在2962点一带，实际走势只能更强。虽然在月初和近期提示布局了三只医药股均潜伏成功获得连续涨停，但参与的策略仍然是短中线波段为主，后市一旦开板或现流感得到控制信号就要及时兑现，这同科技中长线主线是有本质区别的。医药板块的防守价值决定着主升阶段仍不是首选标的。

对于今日大盘收阴投资者不必过于担心。从量能就可以看出，大盘虽然收破位阴但量能只是稍微放大，市场总体筹码锁定良好。流感只是让大盘打个“喷嚏”，但流感过后，大盘因技术周月背离得到修复，未来行情将变得更健康。

突发事件是可控的，属系统性的。但流感突破事件事前已有预期，现在应属利空出局，且属于局部结构风险，受其影响本来就不是主线品种而边缘化的板块，对于市场的结构性行情将起到进一点强化作用。市场因资金快速调仓带来的震荡，带来的是上车的机会。

大盘向下空间有限，如踩到3000点一带，就是坑底吸货主线板块的机会。但要注意在结构风险没充分释放之前，投资者要适当保持谨慎，以有效回避短线风险。