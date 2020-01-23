加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：856,093,292
  • 关注人气：127,206
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

节后有望快速收复整数关

(2020-01-23 15:16:37)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

     受流感利空影响，大盘今日再度杀跌，一度跌到年线附近，后在金融板块反弹带动下上收，基本收盘在60天线附近。

    大盘明显超跌，市场对流感相关报道恐慌出逃引发践踏。即使如此，大盘近百点长阴量能仍是稍微放大，筹码仍然锁定良好。下跌的板块除了受利空影响外，暴雷股和跟风反弹过度杀跌力量，这些板块下跌仍非主线性质，对市场未来中期行情基础影响不大。

    大盘今日看似收长阴，但投资者只要以之前反复提示的科技主线策略操作，这种长阴对你影响不大。从技术角度来看，大盘过度恐慌阴杀到了年线重要支撑区，节后有明确超跌反弹要求。不仅如此，以下两个因素决定大盘节后首日走势：

    一是降准或降息预期利好能否在节日期间出台；

    二是流感得到有效控制相关消息出现。

    综合来看，这两个因素中无论前者或后者，无论利好出现或利空出尽，大盘都易高开后直接收复3000点。连同前面分析的技术因素共振，节后大盘快速收复3000整 数关是合理预期。今日尾盘明显有资金入场博节后反弹，在节前最后一交易日敢入场的，一定是超级主力资金，其对未来的操作有很强的指导意义。

    不能否认的是，流感利空比想象的要大，但即使如此，市场能现今日这种长阴，也是充分消化利空了。后市主线板块将进一点强化，其中创业板将继续一枝独秀。

    股市不是生活全部，尤其是这种因突发利空牛回头调整，不必过于担心，释放风险同时，带来难得的坑底扫货机会，这种机会节后投资者就会明白过来了。

    去年的行情是自元旦的“财务洗澡”后启动，鼠年行情注定不会太差，以流感突发后启动也是一种韧性的体现和合理预期。当前盘口，如此看盘是一种担当！

    向上看是信仰，向下看是希望，中国股市大慢牛步伐不会因一个流感喷嚏打倒，反而一定会更健康向上运行！

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇大盘将重回持续上扬节奏
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有