受流感利空影响，大盘今日再度杀跌，一度跌到年线附近，后在金融板块反弹带动下上收，基本收盘在60天线附近。



大盘明显超跌，市场对流感相关报道恐慌出逃引发践踏。即使如此，大盘近百点长阴量能仍是稍微放大，筹码仍然锁定良好。下跌的板块除了受利空影响外，暴雷股和跟风反弹过度杀跌力量，这些板块下跌仍非主线性质，对市场未来中期行情基础影响不大。

大盘今日看似收长阴，但投资者只要以之前反复提示的科技主线策略操作，这种长阴对你影响不大。从技术角度来看，大盘过度恐慌阴杀到了年线重要支撑区，节后有明确超跌反弹要求。不仅如此，以下两个因素决定大盘节后首日走势：

一是降准或降息预期利好能否在节日期间出台；

二是流感得到有效控制相关消息出现。

综合来看，这两个因素中无论前者或后者，无论利好出现或利空出尽，大盘都易高开后直接收复3000点。连同前面分析的技术因素共振，节后大盘快速收复3000整 数关是合理预期。今日尾盘明显有资金入场博节后反弹，在节前最后一交易日敢入场的，一定是超级主力资金，其对未来的操作有很强的指导意义。

不能否认的是，流感利空比想象的要大，但即使如此，市场能现今日这种长阴，也是充分消化利空了。后市主线板块将进一点强化，其中创业板将继续一枝独秀。

股市不是生活全部，尤其是这种因突发利空牛回头调整，不必过于担心，释放风险同时，带来难得的坑底扫货机会，这种机会节后投资者就会明白过来了。

去年的行情是自元旦的“财务洗澡”后启动，鼠年行情注定不会太差，以流感突发后启动也是一种韧性的体现和合理预期。当前盘口，如此看盘是一种担当！