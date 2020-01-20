行情走到现在，有必要提醒一些投资者：当你过早言顶看空或整天进行所谓波段后，应该在这个时间节点复盘回头看，算算同坚定捂股相比，你的整天波段乱折腾会少赚多少钱。



这就是股市。很多中小投资热衷于短线高频交易，以顶部论指导和所谓波段策略应对市场的震仓洗盘，看似操作很牛比，实则成为被 反复收割的韭菜。这个市场就是这样：大鱼吃小鱼，长线吃短线，投资超投机。其实很多投资者在市场越来越成熟的今天，仍未明白过来，现在的市场越来越是价值主导，以往那种靠所谓波段或普涨赚钱的时代一去不复返了。

不仅如此，在牛市服从趋势的赚钱最基本也是至简的道理，也在牛市步入主升之时很多投资者都忘记这个基本的赚钱原理，反而想当然的言顶或进行所谓高抛，这些操作实际上最终结果就是只能在比卖出价更高的位置抬轿，否则就踏空，把持仓成本不断抬高，最终反而会真正成为高位站岗者，向来如此，市场就是理性主导资金不断收割这些非理性的过程中不断成长。

今日大盘高开高走，其走势符合本博预期，这是在一片看空声中少数派但最终市场是最对的。大盘今日收阳后，明确了上周五十字星晨星性质，之后春节前三个交易日最有可能出现的走势就是连阳上攻，这是由主导行情的板块比如券商运行三浪三子浪性质决定的，也是大盘多空争夺尤其是震仓后的常态走势。大盘将有望快速收复之前连阴失地，也为节后延续强势创造条件。

节后至两会前都是强势周期，至于两会后如何运行，到时再说为好。科技主线+消费升级+券商仍然没变，捂股主线的投资者翻倍基本目标都有望实现，甚至几倍的赚钱目标也会实现。这就是牛市，赚一年吃五年的行情。