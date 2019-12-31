今日是2019年A股收官的时点，大盘整理攀升再收一阳，成功补掉了五月六日向下跳空缺口，为节后行情继续展开创造了条件。



从盘口可以看出，市场轮动有序。在券商板块暂时修整同时，中小创仍表现足够强势，且盘中新热点及时出现，市场总体表现稳步上攻节奏。节后券商板块还会再主走强，主导上攻不变。科技主线+消费电子组合也会跨年度运行，这一点不用怀疑，这是基本面和政策面所决定的。

纵观整个2019年市，市场总体走势符合预期，略有缺憾的是年底前因各种因素影响，未能表现足够的强势，但留有余地等春节前喜迎新春再创新高，红烧猪尾对明年行情发展更有利。早几天晚几天不影响大局，春节前创新高是好上加好。

明年行情仍将以科技+消费+券商为主线不变，但一季度受益两会利好预期和年初开局政策利好预期，基建类、地产板块以及环保农业等板块仍有阶段机会，投资者可适当把握。而科技主线中，5G为代表的产业链将重点向物联网感知层切入，其中受益的上市公司值得重点关注。

2019年看似指数没有多大起色，实则结构性机会演绎很精彩，市场赚钱效应非常明显。明年预计市场先运行跨年度行情，后等两会结束再进行必要技术回踩后，将启更大周期的持续慢牛行情，上涨目标预计能超过3800点，因增量资金入场赚钱效应会更明显。