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不要对正常上扬大惊小怪

(2019-12-30 16:33:32)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    在股市里，很多投资者在行情初期选对了股，但每一轮行情能捂住牛股到最后的人，少之又少。之所以如此，跟投资者不能立足中长期趋势，过于看重短线波动有关。尤其是对于市场的骗线行为不能理性鉴别，结果被过早清洗离场。

    昨天的倒T震仓就是一种骗线。大盘出现过山车之后，很多人就转向看空，能够以震仓应对反而敢于低吸拿筹的理性投资者很少。而大盘今日先探后攻，让所谓的“顶部结构”，所谓的“市场趋势改变”等结论均证伪。而对于涨后看涨跌后看跌的砌墙者来说，要想圆回来的确很难，因为行情变化实在太快了！

    其实，这种变化是非常正常的走势：震仓后向上抱收昨天失地是教科书式组合。不要对这种走势感到大惊小怪，这是主力成功骗线的结果。通常来讲，类似昨天空种倒T至反后做多组合，应该会有三连阳甚至五至七连阳强攻组合的。春节前大盘都处于主升中的强周期阶段，小调大涨是主旋律。

    之前反复强调的三大主线，仍是目前的主流热点。科技热点轮动，消费电子牛股迭起，券商主导上攻，这都是符合受益和未来经济发展方向的。尤其是券商板块，新《证券法》不仅对其是直接受益者，更重要的是为中国资本市场未来长期健康发展保驾护航，这实质性的中长期利好，是券商坚定走势的内在动因所在。

    行情跨年度已成定局，但略有缺憾的是主板元旦前很难创年内新高了，只能等猪年结束春前后实现了。这正是“好饭不怕晚，明年到咱家。”今日收阳之后在创年内新高之前，每次回落尤其是修复背离性质的回落，都是为了更好上攻。至于创新高后再回调一段时间为鼠年行情作准备，那是后话到时再谈。

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