事实正是如此：大盘走出跨年度行情。2020年第一个交易日，在政策利好和技术走强共振因素作用下，大盘跳空高开当日缺口不补，高开高走量价齐升，一度逼空3100点整数关注后整固收盘，不仅实现开门红，而且进一点确立跨年度行情的延续。



从盘口可以看出，正是之前分析的三大主线延续：科技（5G为代表）+消费升级（消费电子为代表）+券商。除此之外，节前收官之时给大家分析的环保、地产和建材等板块也表现不错，市场普涨一片赚钱效应更加明显。整个2019年，只要投资者坚持上述主线策略，坚定持股到现在，都会赚钱，而且有可能赚大钱了。今日大盘再收一阳，其重要的技术意义有二：

一是今日跳空缺口如后两交易日不补，即可确定为突破缺口，意味着2020年行情第一波上扬直接展开。

二是今日阳线为标志性质，释放了2020全年看涨信号。

大盘目前要做的主要任务就是进一步强化新轮主升趋势，突破3288点前高是有决定性意义的。目前中小创和深成长指均已经完成这个任务，主板上证也需要完成。完成后，大盘会产生一个阶段性高点，后会有一段时间构筑中继圆底或双底结构，后将有望步入单边上扬阶段。这就是2020年的主旋律：承接2019年基础，必要换手后脱离底部抬升股市价值中枢，行情步入主升中段加速可期。

2020年，赚钱速度会很快，虽然风险较去年有 所加大，但仍然机会大于风险。人民币升值、资产荒、新一轮经济上涨周期和金融大国战略等因素决定着，股市中的核心成长资产成为二十年前房产一样投资回报率并非难事。

缺口加长阳，别想会有大调，强势依据，您准备好吗？！





