只有铁的事实，才会让投资者明白，股市里赚钱看对大趋势并服从大趋势才会赚大钱的道理。整个2019年的股市，总体都是运行牛市一浪和二浪结构，除了垃圾股补跌和用于打压指数的如券商板块外，整体二浪回调过程中，很多个股都独立走势，两市翻倍个股已经近200只了，这只有大牛市才有的特征。



即使如此，行情目前总体仍处于主升初期。券商板块近期结束压盘发力，起到了风向标的作用，其主升三浪启动初期龙头股连续涨停，释放了牛市三浪主升进一点明确的信号。科技+消费+券商主线，正是最赚钱组合，这个组合前期反复强调，现在得到了验证，这个主线行情将延续到明年全年。

从技术角度来看，因近期启动的行情，无论技术面、政策面、基本面还是消息面，都迎来了阶段走强信号。大盘处于三浪主升初期，其三浪第一阶段行情有望持续到明年三月，行情是跨年度的，年底前都处于强势周期之中。

单边上攻的走势，是忽视任何技术形态的。尤其是市场方向和主线更加明确之时，最赚钱的策略就是简单捂股就可以了。在主升阶段，持股不动的“懒人”最赚钱，整天频繁进出者必然踏空或只赚指数不赚钱。

创业板创年内新高指日可待，就剩主板了，年底前半个月时间，多头主力能否坚定发力拿3288点，更值得期待。

今日市场最大的成功是绞杀了过度看空做空的投机空头，市场因为做空机制更健康，未来的行情也就超预期更大了。当然，慢牛主基调不会改变。