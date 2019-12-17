在股市投资，看得越远才会越赚钱。只有立足大趋势，并顺应趋势，才能拿住股，才能获得丰厚收益。如果一个投资者整天盯着小级别波动，甚至形容分钟级别的波动，那根本就不是投资，那是拿钱在讲笑话，只不过如此愚蠢的笑话市场还很大。当指数涨到了昨天2984点，再讨论能否突破3000点是没有大太意义的，级别太小。



去年年底对于今年行情判断，第一波上涨看到3200点，之后回调看到2600点，第二波上涨认为会过前高跨年度，这种基于大周期判断并不为短线波动所动，坚持大趋势做到现在，终获大成功，这种策略就是基于中长线价值投资并适度趋势投机基础之上的策略，是经得起检验，不是一件容易的事但的确做到了。

今日大盘长阳一举突破多重压力收复3000点，量能明显放大，两50多只个股涨停，没有跌停，券商主导科技主线唱戏是牛市新主升的特征。这样的牛市不会轻易停下来的，上涨周期是以几个月为计的。从技术角度来看，大盘已经有效突破大三角收敛整理，反转趋势确立是很难有大调的。但因短线上涨过急，技术上有修复技术背离要求，这种修复是良性的，对于投资者来说，是踏空上车或回补加仓的机会，中长线持股策略仍要坚持。修复强一些明天日内就搞定，中规的话一般两天搞定，等5天线上靠到位又可以继续强攻了。

因大盘临近前期向下跳空缺口3052点一带，必要的整理修复背离可以大大提高突破效率，这就是今日券商板块主导上攻后主动回撤的意义所在。实际上目大盘这个位置，是容易出现第一个突破性向上跳空缺口的，这个缺口明天直接搞定是最出人意外也是最强的一种选择，但有些难度；其次就是修复背离后周五再出现更为理想。移步攀升的话，缺口将延至后市出现，但最终一定会出现的。

事实证明，坚持科技+消费（消费电子）+金融（组合）的主线策略是成功的，而对于趋势价值的最终是否成功认定，创业板率先创新高符合预期已属成功，就剩下这点悬念了，是残缺美还是完美，年底前也将明了了。