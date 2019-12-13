相信投资者都明白，在昨天大盘收阴后，能够坚定认为大盘不但不会改变趋势，反而认为会放量向上突破，这不是一件容易的事。但事实正是如此，正如昨天博文分析，市场走出了倒拔杨柳形态收出长阳。此长最属于突破性质，当日向上跳空缺口未补，并补掉了“光棍节”形成的向下跳空缺口，相当于“岛型反转”，量价齐升超跌形态。



从技术角度来讲，自“光棍节”之后卖出，今天没及时补回的，都属于跳空。预计下周一大盘整理后仍将上攻，无论周末消息面如何变化，今日长阳开启新轮主升明确。

从盘口来看，投资者可能会得出只涨指数不涨个股的结论。这是正常的。因为上午资金需要形成合力，集中力度让券商发力，以更好实现趋势的突破。下午大小盘线背离开始修复，个股也开始补涨了，等下周个股又会全面开花了：轮动的行情更健康。

市场的做多和赚钱正是之前反复强调的“科技+消费（消费电子）+金融（券商）组合，市场走势也符合预期。技术上但创业板将率先创出年内新高，而主板年底前也有冲前高的要求。2019年的预期，就差这点悬念了，其它均已搞定。

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今日大盘可用一上联表达：厚积薄发 倒拔杨柳开启主升浪。