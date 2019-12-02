调整末期不要杀跌等变盘 (2019-12-02 15:11:39)

周末两则消息都是直接利好股市的。一则是中国PMI重回荣枯线之上；另一则是管理层释放打造券商龙头利好。中国11月PMI反弹力度同今年一季度是相似的，当时股市走出一波强力上扬。券商板块受益直接利好，但同第一则消息一样，市场虽早盘有一波高开上冲但却随后走弱，尾盘稍有上收，实现十二月十字星开门红。



大盘之所以如此之弱，原因如下：

一是机构继续派发白马压制指数。

二是投资者信心不足市场疲弱。

三是技术挖坑处于尾声但未完全结束。

四是基本面利好还需要后市确认。

五是市场控盘资金力求大盘技术“形态完美”，这一点看似象意淫，实则就是如此。

六是新做多主线暂未全面发力。

不管如何，大盘都处于调整尾声了。对于投资者来说，回避补跌股和垃圾股的前提下，一定不要在调整末期杀跌。之前给大家分析过，一般这种调整尾声的缩量连阴挖坑，通常不会超过七个交易日了，现在已经调整理五个交易日，之后随时会出现放量变盘阳线的。因此，拒绝杀跌做好大盘三交易内变盘向上是理性的做法，这种策略赚钱明显是大概率事件。

仍然坚定看好科技+消费（消费电子++金融（重点是券商）组合，基于中长线而不是短线追涨杀跌的策略仍然不变。