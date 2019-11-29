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指数低迷中主线不断得到强化

(2019-11-29 23:19:36)
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    大盘又调整了，且破掉了年线，盘中踩到了2858点，离2850不到10个点，技术上已属基本到位，再往下调空间更加狭窄，随时会返身向上。

    从技术角度来看，大盘缩量四连阴后有望在三个交易日内变盘，没几天折腾的了，市场已经属超跌。从盘口来看，调整的做空动能正是白马补跌，这是最应该跌的板块，是之前机构的抱团过度风险的集中释放。茅台越跌，越有利于大盘未来走势。

    指数缩量低迷，但结构性行情仍然很好。两市有超30只个股涨停，跌停不到5家，科技+消费电子+金融组的主线地位仍然不变，且因白马补跌市场将有望强化科技主线，以中小创为代表的板块有望跨年度强者恒强。目前金融板块尤其是券商仍被用于打压指数，但都处于末期，砸不了几天了后整体走强是必然的。后市金融搭台，科技+消费电子等主线品种唱戏有望成为市场主旋律。

    对于大盘今日象征性破掉年线，别太当会事，这都是最后的杀跌，是用于诱空的，是白马补跌的结果有利于风格切换。大盘本周四根阴线和随后的一或三根阴线失地，后市一两根放量阳线就会全部收复。所谓散步兵坑就是这样子的，只不过这个坑比想象挖得更深，机会更大罢了。

    坚持主线不动摇，阶段暂牛市但有牛股，而既有牛市更有牛股的日子也不远了！本贴属安慰贴，下等外出办事才回，更新博客较晚，抱歉！

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