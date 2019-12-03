近期市场调整，跟主力调仓有关，也跟技术挖坑有关。

主力资金调仓后，因市场调整充分，需要提前布局，等过完年就来不及了，因此，大盘技术挖坑到位后就会有资金持续回补，一切都是为了未来大牛市做准备。



大盘调整到年线，且连阴缩量五个交易日，技术变盘时点临近。今日大盘探底回升收复年线，为变盘成功打下了基础，后几个交易日内只要金融板块和科技主线全面发力，成功收复近期挖坑失地，收复2928点，就可以变盘成功了，之后大盘将有望正式展开跨年度行情。

很显然，在白马股开始补跌之时，就是调整处于尾声的重要信号，而市场主力资金完成调仓换股后，新主升一旦正式启动，初期必然会有明显的强势以形成良好的赚钱效应，引导增量资金持续入场，这种预期的实现是合理预期。

市场估值很低，PMI拐点向上，大周期变盘节点临近，在这种市场背景下，坚持中长线价值投资不杀跌反而从容敢于低吸继续耐心捂股，是理性的赚钱之首。

整个2019年，市场总体都是处于牛市初期，只不过第一波原始启动浪后的回踩二浪让很多人看不清罢了。后市一旦新主升浪确认，趋势价值显现后，做多的合力就会形成了。