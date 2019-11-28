很显然目前A股跌无可跌，但受制于做空资金利用券商压盘和短线消息面影响，市场整理为主相对低迷。这是行情处于调整末期的磨底阶段，至弱之后则易变强。对于投资者来说，当前调整好心态是决定收益的关键因素。要想从容应对这种行情，只有把操作策略定位于中长线且侧重科技主线才能实现。



从今日盘口来看，大盘看似弱势整理，实则是很良性的。其一方面表现指数明显抗跌且缩量明显，做空动能越发衰竭；另一方面从实盘来看，强周期品种阶段反弹后补跌，科技板块短调后再度走强，该跌的跌该涨的涨，市场结构性行情明显，主线继续得到强化，主线跨年度运行态势良好，有利于市场长期稳定运行和基于价值投资成长性板块中长期走好的合理预期。

大盘三连阴再次贴近年线，因今日盘中受利空影响压制，盘后消化掉利空后，不排除周五直接高开，如能高开在2906点附近 ，大盘直接转强概率较大。如继续技术洗盘缩量回调，离年线越近机会越大，操作上越要敢于加仓。不要指望大盘会大调，不可能的，无论是基本面、技术面、政策面还是心理层面，都不具备大调的条件，只不过走强还需要等待风口和时机罢了。

无论指数短线如何波动，只要大家坚定科技+消费（电子）+金融主线，就会成功。至于短线反复，都是暂时的，最后的胜利一定属于坚持主线操作的中长线投资者。过度投机的思维短线不会走得太远！