在挖坑阶段，缩量收星是最理想走势，也是技术上处于坑底的重要特征。



今日大盘再收一阴，总体是低开缓落后整理，盘口滞跌，临近尾盘有一个无量急杀动作后快速拉起，后稳步上收，最终大盘再收一阴星，量能继续萎缩，技术上大盘离转强时点不远了，仍然维持周五前完成挖坑的预期。

两市涨停超过30家，跌停10家，结构性行情特征仍然明显。因主导行情的板块暂时未动，盘口相对低迷，这是正常的。大盘收缩量整理小阴小阳，比大涨更为理想。大盘后三个交易日只要不再创新低，确认年线一带坑底支撑有效后，就会快速收复失地。接下来一看金融主导强力上攻，二看科技主线 消费升级表现，三看低价补涨力度就可以了。不排除后市金融板块走出超投资者预期的强势，因为毕竟临近年底，快速把指数拉起来的运作时间不多了：拉起股市的战略意义重大。

大盘今日整理收星后，明天开始结构性机会将会开始明显增多，因为做空动能释放差不多了，很多股都处于结束短调转强节点，大盘一旦转强，资金回补带来的阶段强势是技术必然。

有钱难买牛回头。主升阶段的黄金坑，对于中长线价值投资者来说，是难得的加仓机会。对于短线投资者来说，短防后一定要及时回补，否则真如上述分析的结果出现，很容易踏空新轮牛市，这是真的！