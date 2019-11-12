在股市里投资，不基于中长期策略，心态不稳是容易被骗线出局的。每一轮牛市，大多数投资者最终后悔的不是当初被套了多少，而是没拿住股失去翻倍甚至几倍的机会。这就是股市，其魅力就在于短期不确定性和基于中长期成长性持股策略之间，互相冲突又互相影响，最终短线服从中长线。

大盘昨天再收一阴，市场再现恐慌。同以往一样，很多投资者都愿意此时到本博这里寻找点安慰和信心，短线节点不好把握，但大周期关键节点大多没让大家失望。大盘昨天收阴，本博明确将其定性为技术挖坑，系市场不成熟 对信息错误解读所。对于挖坑空间，认为年线在下空间有限。今日大盘小幅高开下探后日内反转，最终收出缩量十字星，没过2928点且量比不够，因此，仍属阶段挖坑范畴。从时间周期来看，大盘有望在周五前结束挖坑。因此无论是从基本面尤其是政策面和技术面，都不具备长时间调整和更大挖坑空间的条件，只能借短线利空快速调个三五个交易日应差不多了，之后依托年线拉起是主力资金的合理选择。

一定要明确，当超级大主力用长达一年的时间耐心进行区间构筑底部，不要期望大主力会将自己套住，而3000点之下都是主力成本区，中长线战略资金在这一区间是以吸货为主的。之所以近期进行快速挖坑，只有一个解释，那就是主浪拉升要开启了。至于开启时点早晚不必去猜，在底部区间能再调一段时间更好，底部越大行情越大。

对于投资者来说，近期操作继续坚定之前给大家反复强调的区块链、物联网为代表的科技板块，还有金融和消费电子三大主线，从容捕捉结构性机会，近期短调是不影响收益的甚至反而会强者恒强赚钱，这是事实。

大盘今日收星后，再有三个交易日确认低点完成，近期这个以清洗散户和跟风投机盘为目的坑后市有望快速填平，那时再上扬行情将不温柔。