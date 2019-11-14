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周五是一个关键时间节点

(2019-11-14 15:07:41)
标签：

微财讯

实战培训

牛市

     大盘经过七个交易日的挖坑过程，在本周五迎来了关键时间节点。之所以如此，一方面是大盘技术周期决定着，经过七天的回调后明日是一个变盘节点；其次，明日是本月期指交割日，能否在期指交割日转强是一大看点。

     从今日盘口来看，两市涨停家数近50只，跌停仅三只，赚钱效应显现，结构性机会明显增多。两市走强的品种，就是之前反复强调的科技主线+消费电子，金融板块继续搭台。科技+消费主线将有望跨年度运作，强者恒强等大盘填坑完成后将会有更明显的表现。

    明天开始关注大金融板块表现，大盘要想实现填坑并形成有效突破，目前来看非金融主导莫属。除此之外，基建类以及超跌板块也会有阶段性表现机会，大盘一旦完成填坑转强，大涨随后就会出现了。

    今日盘口券商板块有试盘动作，这一板块一旦结束压盘反手向上，其势不可挡。当然，如继续压盘，大盘会延长挖坑整理时间，但最终向上突破不会改变。券商都看好明显行情，认为年底前大盘收复3000点，明年进攻3600点一带，其实际走势很可能更强。

    消息面的不确定性影响短期走势，不管如何，侧重结构性机会，盯住主线操作，就不但不会受到短线指数波动影响，反而一点不影响赚钱。这就是价值投资主导市场的特征：优势的龙头股涨个不停同垃圾股跌个没完同存在。

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