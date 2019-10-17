背离修复完成静待二次拉升 (2019-10-17 15:04:07)

大盘连收三小阴，均是缩量，其性质是修复日线和周线背离，并顺势清洗短线投机获利盘，清洗不坚定浮筹。



今日大盘回踩临近2960点一带，技术上属于周线背离修复到位，短线周线有望重新转强，以收复之前三连阴洗盘失地为主。不要怀疑大盘中期趋势会改变，不但不会改变反而三连阴洗盘后向上更加坚实。大盘已经具备二次拉升的条件，主导板块仍然是金融为主，科技、消费电子以及新产生的热点将推动大盘继续上行。

从盘口来看，有一个重要信号投资者应引起重视，那就是低价补涨品种开始出现很多涨停，这是增量资金入场的信号，也是行情将步入中期主升的信号。史上都是如此，中期主升低价股现涨停潮，今日才刚开始。这是交易性机会，是市场估值中枢要向上修正的结果。