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洗盘不过三周五仍看涨

(2019-10-16 15:31:48)
标签：

股票

创新成长

抄底

微财讯app直播抓牛股

 分类： 实战交流

    在主升阶段的回调，尤其是类似这两天这种缩量阴线，都是上涨中继性持。

    之所以如此，一是回调是修复日线和周线背离，这个任务这两天基本完成了，周线修复明天就会完成；二是回调明显缩量，仍是以消化短线获利盘为主。
    大盘上升趋势不变，但是白酒板块风险明显凝聚，阶段清仓的信号似要出现。而科技+券商+消费电子组合，除短线概念炒作品种分化外，总体筹码锁定良好。如果白酒板块能够调整，是非常有利于科技主线走强的。

    主升阶段，“洗盘不过三”，不出意外的话，大盘最迟周五结束短线重归强势，且明天探底回升的概率也很大。明日关注2950-2965一带支撑，确认并完成周线背离修复后，转强属于技术必然。

    大盘主升不变，年底前创新高不变。

洗盘不过三周五仍看涨

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