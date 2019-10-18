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短调后关注两大板块机会

(2019-10-18 15:05:12)
标签：

微财讯app直播抓牛股

创新成长

抄底

股票

 分类： 实战交流

    在主升阶段，短线调整都是暂时的，在释放做空动能同时产生更多机会。

    本周大盘一阳四阴，阴线调整主线是修复背离性质，但周五调整超预期。周五之所以调整过度，应系以下原因所致：

    一是主力过度抱团白马股跟风不足现滞涨现象左右两难，走弱难免。

    二是中信证券再次利用减持中信建投做空，同上一次一样，都给市场带来负面效应跟风杀跌中信建投并引发券商板块调整从而打压指数。

    三是今日股指交割效应显现。

    四是市场开始热点切换，正在酝酿新主线热点。

    五是白酒等板块北上资金出货坚决等。

    对于指数调整，大家一点也不用担心，主升趋势不会因此发生改变。不仅如此，大盘短线调整带来新的机会，下周如能回踩临近年线一带，投资者在回避白马补跌股、短期炒作过高股和垃圾补跌股前提下，可考虑关注两大板块机会：

    一是物联网板块尤其是车联网，这一板块迎来了风口。无论是工信部有关物联网政策利好还是下周车联网大会，都是重要事件驱动。以5G为代表的物联网板块，应用层、传输层都出很多牛股，现在到了感知层物联网板块启动的时候了，RFID芯片、视觉识别以及泛在物联等板块上市公司，都值得重点关注。

    二是超跌低价股，本周很多低价股现增量资金扫货快速涨停信号，这些个股处于启动初期，可同步关注。

    主线仍不变：科技+券商+消费电子不仍不变，主线股不怕调，越调机会越好。市场结构性风险和机会同在，风险仍来自白马补跌，机会仍来自经济转型和政策受益板块，明确这些要点，操作就会很从容。

    下周大盘会快速收复本周所有失地，大盘晚启动一两天不影响中期大势。

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