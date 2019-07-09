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大盘有望平稳换档运行

(2019-07-09 15:01:06)
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抄底

牛市

底部

股票

时尚

 分类： 实战交流

     近期市场主要完成的任务就是风格切换，虽然因短期因素影响，昨日大盘收出长阴，但总体运行将有望开始步入平稳运行阶段。

    从今日盘口可以看出，券商板块企稳，中小创主线板块明显强于主板，这些都是有利于行情良性切换。券商板块整体业绩增长且未来仍受益科创主线，这一板块总体向下空间基本封杀，除非有意诱空，否则券商板块估值优势决定其有明显上修补涨的要求。而中小创主线股走强，同时老主线未现非理性持续杀跌，这是市场向机构市转变的结果，基于此，市场将有望开始步入平稳换档阶段。

    后市总体应是在指数温和调整同时，主线热点继续加速切换，体现在盘口就是老热点温和回调或区间整理换手，新主线坚定发力。对于投资者来说，不追高诱空的老主线派发品种，坚定关注新主线尤其是创新成长+券商+消费电子组合，是理性选择。基于5G为基础的新基建、感知层芯片、边缘算的成长主线，新能源汽车尤其是储能板块，消费电子的物联网相关主线龙头股，未来出现大龙股的概率最大。等大盘这一波主线平稳切换完毕，科创新首批新股上市之前，大盘在新主线带动下重归升势将属必然。

    炒股要有大局观，且得有输得起的心态，一遇短调就死乞白咧的人，是炒不好股的。一定要树立中长期价值投资理念，坚决同以前那种短线投机思维转变过来，这样才适应正在走向成熟的机构市，才能在股市中生存下去不断掘金。

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