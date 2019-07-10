近期市场进行风格切换为主，在切换过程中市场震荡是正常的，对此，投资者应基于中长期策略理性应对，不要情续化操作。



目前基本面没有实质利空，主要是一些短期因素扰动，更主要的是市场自身技术修复和主力资金调仓换股引发的波动，这种波动应属短期性质。从技术角度来看，大盘下方有多重支撑：一是前期缺口和整数关2900点一带；二是前期另一个缺口2822点一带。等周四大盘消息面明朗，技术回调周期结束之后，大盘随时会企稳。只有有效击穿2800点，大盘才会形成“Ｃ”浪杀到2600点一带，那就是极限区间了。当前来看，大盘破掉2800点概率不大。

综合来看，大盘近期回调应是上升大趋势中一个短期挖坑动作。这正是近期连阴缩量回调走势的原因所在，从时间周期来看，最多再有四个交易日大盘就会结束调整转强。如消息面现利好，大盘随时可以止跌回收。

不是明显放量破位而是连阴缩量走势不可怕，从交易的角度来讲，市场主导资金利用空窗期和短期利空因素进行调仓换股才是真正的逻辑所在。最实质的主因则是：Ａ股正处于熊市末期，真正的牛市等白酒等防守品种走弱之后，符合转型升级的创新成长的风险相对更高的板块，才会走强。只有牛市，主力资金才会从抱团取暖转向全面进攻。

很显然，当前是处于转守为攻的临界阶段，只有这样看才能看懂当前行情。