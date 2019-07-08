六因素导致大盘回调 (2019-07-08 14:59:37)

在股市投资，最好的策略就是坚持价值投资策略为主，适度投机为副。只有这样，才能长期持有优质筹码并兼顾到阶段交易性机会。如果以投机策略为主，大多会热衷短期追涨杀跌，是很难在股市中生存下来的。



从中长期角度来看，目前A股仍处于主升阶段的初期，但短线在大趋势之下波动都是正常的。短线市场走势，会受诸多因素扰动，但总体最终都会在大趋势范畴之内。今日大盘低点后持续杀跌，也是如此，综合来看，五因素导致回调：

一是美非农数据较好，短期降息预期落空带来的关联影响。

二是科创板将正式开板，短线新股上市带来的扩容压力。



三是市场风格切换开始加速，但旧主线开始派发同时，新主线还未形成，从而带来分化杀跌。

四是强监管之下，康得新退市引发垃圾股恐慌杀跌。近期雷声不断是市场调整一个重要原因。

五是市场自身技术因素，修复周线级别背离。

六是市场主导投机做空力量，总想砸出“C”浪杀跌。短线恶炒品种，炒作后一地鸡毛。

分析上述因素可以看出，大多是非实质性的。外围市场降不降息，其实对国内货币政策影响有限；市场当前流动性充足，新股扩容其实不必过于担心；市场风格切将因市场调整加速实现，操作上只需要注意回避诱多派发品种并借机关注创新成长新主升机会即可；对于垃圾股强监管，是好事，不参与垃圾股就不会有太大问题；市场周线背离修复对后市主升非常有好处于，释放做空动能。对于投机力量想做“C”，这是中国股市的老毛病了：主导的资金总是利用资金和信息优质，砸出过度恐慌杀跌盘再收集带血的筹码，这是中国股市投机主导总是不能稳定运行结构性问题。这种投机砸盘的结果，通常都是急杀之后急收的，短线波动加大，中期问题也不会太大。

因市场技术破位，投资者短期暂要有防范G浪技术杀跌的意识，继续回避诱多派发品种，并等待大盘企稳收新主线全面启动即可。创新成长主线如全面走强，就是风格切换完成之下，那时大盘就会重归升势了。预计大盘明日有弱反弹整理，后再回踩二三天构筑背离，大盘就可以企稳了。