一个国家，经济转型靠喝酒是不行的，得靠科技，这正是决定当前市场风险和机会的逻辑所在。



本周大盘突破60天线后，走势总体符合预期，突破后整固直到周五。市场通过必要整理，完成必要技术修复同时，正在有序的进行风格切换，而后者是未来行情延续和发展的关键。

从周五盘口来看，市场从之前涨幅过高的白马股向创新成长，尤其是新兴产业相关的科技板块切换有加速的信号。今日盘中很多科技股结束低位盘整快放量涨停，这此标志阳线的出现就是主力资金开始向新主线流入的信号。如此同时，白酒板块看似强势拉升，实际上是缩量诱多性质。一般在最后诱空阶段，周线五连阳之后，通常会有10%-30%的上涨诱多，有的甚至会出现涨停诱多线，这都是为了吸引追涨资金高位站岗的。

当前，操作上去盲目追涨那些涨幅过高的品种风险越来越大，而新主线尤其是刚启动的品种，反而是衰极则胜出中长线参与机会。预计下周市场风格切换会开始加速，投资者应跟上新主力步伐 ，及时优化布局。

下周一个重要时间节点是下周三，市场有望在周三前后结束整固，之后只要没有利空，就可以开始二次拉升了。本月中旬，美联储降息预期渐强，国内降准降息也是值得期待的。