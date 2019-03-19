周二大盘区间窄幅整理为主，最终收出十字星线，量能有所萎缩，市场热点主要来自创新成长主线，券商板块总体休整为主，昨天走强的消费升级板块回调，总体走势为区间震荡整理蓄势性质。



大盘处于二浪调整尾声，今日整理实际上属于第五小子浪性质，后面正常会有新主升到来。上周已经给大家分析了，本周三前后是重要节点，明天重点关注大金融等板块能否全面走强，带到大盘开启新主升。如启动，短期就不会再调整了；继续整理的话，最多再有两个交易日也会转强的。

新一波上涨主线不变：创新成长+券商+消费升级，但要适当防范分化，只参与放量明显强势股，不能盲目追高。三网融合、智慧+、国产软件、无人机、信息安全等板块今日表现强势，这些都属于创新成长政策受益板块。昨天走强的医药和基建板块调整，总体是洗盘性质，后市还有补涨要求。

大盘强势整理，意在再创新高，操作上仍然中长线持股为主，不可因短线波动轻易追涨杀跌，这是本轮行情赚钱关键。股市风格变了，不能用老思维对待新行情，成熟 的市场必须用成熟的思维才能操作成功。

直播回顾 ： 在3月18日 10:06提示的盈方微大涨，累计涨幅 10.6%。

在3月18日 09:40提示的鹏起科技大涨，累计涨幅 6.19%。

直播路径：关注本人的微信公众号：gsfy68，盘中定时直播，切勿错过！