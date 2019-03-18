决定股价的最终决定性因素是上市公司的基本面，只有成长性好，业绩长期稳定增长的公司股价，在牛市来临时才会涨个不停。通常在行情启动初期，最超跌的且贝塔系数高的个股往往表现最强，这正是第一波行情的特点，主题炒成花了，在这个阶段炒股，只需要追龙头即可。在经过必要技术整理后，大盘结束二浪开启新主升时，真正的长线牛才会开始表现，此时投资者选股应侧重个股基本面分析，根据ROE选股是主策略之一。



大盘经过区间整理后，本周迎来转强节点，今日高开回踩后持续上攻，绩优成长股主导盘面。这只是三浪初期特征，当然，这个三浪应该属于本轮牛市第一大浪第三子浪性质，但绩别不会太小，理论上会超过第一浪上涨空间，也就是说应该上涨700点以上。在第一轮上涨中，会有比第一波上涨更强的过程，这是三浪主升所决定的必然结果。

大盘今日收出长阳上攻后，明后天再进行必要的确认整理，持续拉升就有望展开。3200点很快会被踩到脚下，之后仍会有较长时间的整理构筑大级别背离，后就会步入长期的涨个不停的攀升了。

新主升投资者应从短防转向做多，这一点上周五盘后进行了分析，必要回补后操作从简，只需捂股即可。在主升阶段，持股不动的“懒人”最赚钱，这是股市的铁律。

直播回顾 ： 在3月15日 13:15提示的成都路桥大涨，累计涨幅 6.09%。

在3月18日 09:40提示的鹏起科技大涨，累计涨幅 6.19%。

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