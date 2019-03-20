大盘近期走势，正是之前预期的区间整理，且在本周三的重要节点，大盘出现要结束整理再度走强信号。



技术上大盘构筑了“老鸭头”形态，所谓千金难买老鸭头，实际上指的就是牛回头性质的回调。尤其是牛市启动浪之后二浪回调，带来的是右侧难得的上车机会。对于踏空的投资者来说，牛回头你得上车否则后面主升就会必然踏空。“老鸭头”最终确立的标志是突破前高3129点，通常都是再现一根标起长阳确立主升。

大盘60天生命线正在不断上移，目前以八个点的速度不断抬高，目前已经到达2722点一带，这意味着后市大盘即使回调，理论目标回调的空间也越来越小了。重个股轻指数正是在二浪回调中合理的应对策略，创新成长+券商+消费升级仍然不变，盘中的牛股不断攀升这种铁的事实确认三大主线地位。

地产板块走强，是经济基本面转好的结果。地产销售数据转暖，虽然只是四个城市，但未来扩展到全国是必然的。本博上周末去了某楼盘售楼处，人流如织并同中介了解到，近期市场非常火爆，这是一个积极信号。

经济基本面转好，大盘中长期走牛基础就更坚实了。这一轮上涨应不是单纯短线炒作，底部的量能也决定着这应该是新一轮大牛市的起点。中长线持股最赚钱，借牛回头加仓或上车后长期捂股就是赚钱的要诀。

“老鸭头”真的构筑成功，之后的主升会比第一浪逼空更凶狠，更持久。

直播回顾 ： 在3月18日 10:06提示的盈方微大涨，累计涨幅 10.6%。

在3月20日 09:16提示的达刚路机涨停，累计涨幅 9.97%。

直播路径：关注本人的微信公众号：gsfy68，盘中定时直播，切勿错过！