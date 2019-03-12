周二大盘高开反弹后持续回落，尾盘上收但量能未有效放大，最终大盘收出一小阳十字星线，全天成交量能温和放大。



从盘口来看，开始有风险信号出现。一是创业板出现第三个向上跳空缺口，根据缺口理论一般第三个是衰竭性质。当然，成熟市还有五个以上的，本轮行情同以往不同，主导的资金有成熟市场的味道 ，因此，缺口性质需要明确。但不管如何，出现第三个缺口短线要考虑控制仓位。另一个是在中小创强者恒强同时，券商等金融板块出现诱多后下杀走势，这意味着市场主力资金开始出现分歧，市场近期震荡分化会相对明显。

大盘走出预期的震荡整理格局，后市无论如何运行，其性质都属于二浪性质，是牛回头性质。之前给大家分析过了，向下空间有限，后面跟着的是真正大牛主升。

操作上应对这种行情要保持必要的冷静，一方面绝不可追涨前期涨幅过高个股，回避诱多补跌股；另一方面要侧重中长线操作，对于主线个股可不必理会短线波段持股为主。近期继续侧重创新成长板块，捕捉结构性机会，同时要适当观望不碰分化补跌股。

指数重点看大金融，仍然维持区间震荡构筑二浪的判断。有钱难买牛回头，之前踏空或近期收益获利了解的要做好短调到位再杀回去准备。

明天大盘要防低开，如低开要继续防诱多下杀的准备，借机寻找创新成长股不变。今日大盘仍有100多只股个股涨停，赚钱效应更明显，只不过操作要求大家更精细些罢了。

从长线角度来讲，每次回调都是上车机会。

直播回顾 ： 在3月11日 09:19提示的双林股份大涨，累计涨幅 10.24%。

在3月12日 09:54提示的高升控股涨停，累计涨幅 3.97%。

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