大盘正是走出预期的诱多后下杀走势，投资者对今天大盘的震荡不要感到奇怪，这都是技术正常演变，区间震荡整理不变。



市场正处于技术二浪运行周期，在这个阶段，既不能盲目追高被套，又不能因为回调把长线股轻易出局，因此，操作上侧重中长线策略就比较从容，短线操作较难，仓位控制是关键。在此基础上，明确本轮行情的二浪调整具备以下特征就可以了：

一是大盘理论上回调是要补掉2月25日那个向上跳空缺口，之后再向下诱空一下，因此，回调目标区间在2600－2800的预期是合理的。但是由于大盘下方承接有力，市场以区间震荡的模式，以时间换空间可能性更大，因此，操作上要以实盘为主，不排除大盘在更高位置拉起，必要短防后要注意及时回补。但不管如何，要明确空间有限这一要点。

二是回调是牛市启动初期性质，在释放结构风险同时将带来中长线二次上车的机会。这个机会以右侧回踩性质为主，想再有当初左侧2700点之下捡钱抄底机会没有。因此，要以技术性交易机会捕捉为主，最好的机会是踩到60天线附近。

三是在回调过程中仍有结构性机会，但一定要控制仓位。最大的风险来自近期主题炒作过高，资 金坚定派发品种。但不管如何，最好是休息为主，没有把握就不要轻易参与。

四是同游资主导的板块不同，大主力资金控盘的中长线品种，回调是洗盘，因此，当手中个股回调临近60天线中期防守线时，就不要再做短防了，因为已经 没有意义了。

五是会有对冲盘遏制非理性杀跌且回调时间不会太长，月底前后风险最大，那些的风险主要来自业绩地雷真正出清，因此，操作上关注大金融板块护盘力度和主力资 金何时再度主导主升即可。

不要对正常的二浪调整大惊小怪。对于二浪调整，应该闻调则喜，因为只有真正运行二浪充分换手，后面的大行情才能真正健康有序的展开。从这个角度来讲，二浪回调的牛回头是难得上车机会。机会与风险同在，有效回避结构风险后再捕捉到大的中长期机会，对于之前踏空的投资者来说，是重中之重。

直播回顾 ： 在3月11日 13:11提示的獐子岛涨停，累计涨幅 21.81%。

在3月13日 09:36提示的士兰微涨停，累计涨幅 5.35%。

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