周一大盘平开上冲再回踩确认支撑，后持续攀升冲高回落再放是上攻， 收复上周五大部分失地，量能明显萎缩，最终收出一根长阳。



大盘强势特征明显。从盘口可以看出，中小创明显强于主板。之所以如此，是资金很聪明，在机构出看空研报互相对杀，券商自宫风险释放之时，资金坚定向创新成长主线切换，因此，市场呈现出明显结构性牛市特征。这种走势，在当年创业板独立走牛而主板持续回调如出一辙，这是因为经济转型升级逻辑和政策受益主导的结果。

上周五跟大家说过，大盘还缺一诱多反弹浪。反弹目前仍未收复5天线，从以往经验来看，在调整初期主力没有机会派发，会运行诱多浪后再下杀。因此反弹后投资者短线仍然不能追高。只有大盘有效收复5天线，且之后再有一个交易日确认突破前高有效，市场短调风险才能解除。因大盘下方承接有力，仍然维持之前回调空间有限的判断。由于未来调整二浪性质，其运行模式很可能是通过区间震荡实现多空充分换手，从而为未来主升大三浪做充分准备。

大盘风险最大的时段是四月初，那时会有业绩风险暴露的时点，因此，市场运行诱多浪时，操作上一方面不追高防短线分化，另一方面还得拿住主线股。短空长多，总体持股为主。

综合来看，创新成长主线正在向底层挖掘，物联网的感知层、区块链和边缘计算等跟主G相关的主线品种资金仍然保持关注热度。但要注意类似“东方不败”那种连续涨停诱多下杀的个股，一定要远离。只参与新启动处于底部个股，这样才安全。

不理会利空，是牛市特征，当前市场已经出现明显牛市初期的特征了，黄金十年开启真的不是开玩笑。

直播回顾： 在3月08日 09:36提示的中国人保大涨，累计涨幅 11.17%。

在3月11日 10:03提示的和顺电气大涨，累计涨幅 5.42%。

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