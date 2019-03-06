近期市场持续主升，看空被反复打脸。在主升阶段就是这样，下车容易上车难。对于投资者来说，就是不能在主升阶段踏空，因为这是错过最好的赚钱机会。



大盘今日高开整理为主，临近前高后主力资金通过权重控制盘口耐心洗盘，市场走势稳健，量价配合理想，每次诱空回洗都带来更多资金入场，最终在券商板块带动下再创新高，上涨空间打开了。因券商板块开始之前分析的阶段三浪主升，主升三浪结束了才会有小四浪调整，再运行诱多性质的五浪拉升，才会结束行情。从这个角度来讲，大盘离结束行情暂无技术因素支持逻辑。

每一轮行情，最后都会有诱多或天量出现才会结束行情。诱空体现在量价背离和Ｋ线萎缩等信号上，而天量则是远超之前的均量，很显然目前市场没有这些信号出现。

诱空出货的最好时机，通常都 要跟重大利好配合实现。综合来看，最佳的时点一是毛衣谈判达成协议公布之时，另一个科创板正式开通之时。大家结合时间周期再结合前述的诱多时点因素，就应该对这一轮行情的运行节奏心里有个数了。

超级大主力资金运作的行情，永远都是进出都有充足的策略的，这一点是大多数中小投资者所无法想象的。牛股不言顶，比整天猜指数想当然更有意义的是捕捉牛股.

直播回顾： 在3月04日 09:51提示的东方通信涨停，累计涨幅 26.93%。

在3月05日 09:15提示的宜通世纪涨停，累计涨幅 21.07%。

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