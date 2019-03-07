稳步攀升有望年线反转 (2019-03-07 14:56:48)

事实胜于雄辩。



大盘再创新高，连阳走势离去年年底预期的今年首轮上涨目标位3200点仅一步之遥了。市场实际运行，超出绝大多数人的想象，从极端悲观状态还没恢复过来，大盘却已大涨近七百点。

从盘口来看，虽然有小分化，主要是成长主导，白马局部调整，但券商板块继续运行阶段三浪，市场整体仍是稳步攀升格局，量价配合理想未现异常。

大盘涨这么多了，接下来会怎么样该如何操作？从近期量价配合来看，大盘具备进一步向上拓展空间的要求。技术上大盘长期压力位均已突破，理论上具备年线反转的条件，也就是说今年大盘有望收复去年全部失地。但是因为大盘临近3200点区间，再往上压力会明显增大，大家操作上要适度保持谨慎。一是要选对热点趋势不变耐心持有；另一方面又不能盲目追高，以免大盘调整阶段高位站岗。

大盘这一轮行情上涨完后，要看最终目标能到哪里，但无论如何都会有一个阶段调整过程，其理论回调目标区间通常在60天线附近，那是难得的牛回头上车机会，后再正式展开长期大牛市。又由于当前市场变得更成熟 ，节奏同美股等成熟市场的相似，因此，不排除直接展开大牛市的可能。因此，当前的最大风险仍是踏空。

3200点快到了，操作上别太激进适当控制仓位。适当观望静待大盘进一步明确，别碰开始分化品种，主要是白马和一些垃圾股，还有最后诱多拉升股，只关注新热点就可以了。不管如何演变，新一轮牛市上涨到7500点之上都是可以期待的。

直播回顾： 在3月04日 09:51提示的东方通信涨停，累计涨幅 26.93%。

在3月07日 09:34提示的北讯集团涨停，累计涨幅 10.04%。

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