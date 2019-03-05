周二大盘小幅低开后整理为主，最后半小时启动日内主升，最终再收一中阳。

两市近200家个股涨停，但行情仍然健康。如此火爆行情，很多投资看空踏空或盲信不靠谱的过度恐慌言论过早出局，结果是在2700点之下左侧阶段本该潜伏布局时割肉清仓，在右侧阶段2700点到来又看空踏空，这一割一空的操作，完全是不会炒股思维主导的结果，让很多投资者错过赚钱或回本的机会，甚是可惜。对此，之前已经跟大家反复提示过，现在已经涨这么多了，再次提示大家不要想当然的想改变趋势。



对于当前行情，政策面和基本面的分析就不说了，就只谈技术普及下炒股基础，以下技术信号决定大盘仍会延续反弹：

一是MACD指标在80-100的强势区反复钝化，这是行情持续保持强势的信号，这同持续熊市的死亡拖拉机正好相反。

二是昨日冲高回洗的上影线，是仙人指路性质，预示后市还会创新高。

三是昨天向上跳空缺口仍未回补，如明天再不补，其延续性缺口确立，且同去年6月19日向下跳空缺口形成巨型岛转，未来行情会很大。

四是今日收盘在3047点之上，这是转强节点，大盘结束整理仍将有反弹要求。

五是券商板块仍是阶段小二浪整理性质，且主导资金非常有耐心蓄势充分，后市场大概率还有上扬要求。

六是市场热点全面启动，但除少数涨幅过高个股外，绝大多数都是新启动性质，预示行情仍处于初期。

七是总盘口买盘力度明显大于卖盘，且首档买卖量比是5：1左右，这是多头主导盘口的信号，也是主升阶段最佳的量比。

八是今日整理从盘口来看，明显是借机吸货性质，从分钟级别走势来看，构筑阶段平底是行情继续向上信号。

九是成长主线为代表的创业板再创新高，中期主升信号明确，主板也会补涨。

十是大盘近期切入到长期趋势线压力区，但筹码锁定仍然良好，每次洗盘都未现明显放量而是缩量状态，筹码供不应求。

十一是年线快开始走平了，向下牵引力度越来越小，向上开花形态良好。

十二是大盘量能又达到4000亿左右，三角形放量明显，资金持续流入的信号。切割掉过度放量的量度线，投资者就看明白了。

还有很多技术信号，就不一一列举了。这些信号投资者要看明白，操作就不会太盲目盲从了。其实，金融供给侧改十万亿将从错配赶到股市资金池中，近期这点量都不算什么，不要一看到放量就害怕，要看放的量是出货还是吸货。

综上所述，大盘反弹仍将延续，且有望向中期反弹发展，继续持股为好。类似今天这种行情，你手中个股没涨停，你应该会不好意思。但板块是轮动，你的股随时也会涨停，这就是主升，没有最高只有更高！