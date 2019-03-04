周一大盘直接高开在3000点之上，稍回档再持续上攻，放量一度逼空3100点区间，后快速回落到再拉尾收盘，量能再次放大超4500亿，日内向上跳空缺口未补，最终收出倒十字阳线。



大盘如此强势，超出大多数想象，其实这种走势仍然正常。大盘突破3000点后，投资者操作上应明确出下五个要点：

一是明确上涨的内在动因。A股之所以涨得这么猛，其实真正的原因是：本来就 是牛市，当年拆杠杆太粗暴了，结果就砸成熊市，再加上投资者因利空过度悲观，又做了一个大型的诱空陷阱，现在回归本源，在经济转型、金融定位和金融供给侧改革等重多利好支撑下收复原失地罢了。这种上涨，是A股同外围股市背离的修正，因此，对于当前的强势不要感到奇怪，应以平常心对待。

二是大盘切入到3000点到3200点一带后，压力会开始增大短线震荡会加剧，操作上一定不要因踏空而盲目追高。尤其是类似600776这种开始运行诱多浪的个股，即使连续涨停创新高也不能再碰。已经翻十倍的个股，即为了最后那点空间是操作大忌。

三是大盘冲高后持续回调，仍是洗盘性质反弹仍将延续。由于大盘已经成功突破了中长期重要压力区，且量能放大理想，本轮反弹目标位将进行适当上调。

四是对于今日向上跳空缺口，已经同2018年6月19日的向下跳空缺口构成大型岛型反转结构。因此，后两个交易日这个缺口是否回补是看盘要点。如果三个交易日不补，岛转成立，未来的上涨空间不可限量；如果补涨，虽然还能上攻至3200点一带，但盘口会转强整理盘升格局，操作上要注意节奏。

五是适当注意热点切换，但盘口来看，创新成长仍是最强主线，但4K和地产等板块启动，意味着行情将开始向中期转变，持股应保持耐心，可以对于诱多品种派发，及时调仓到新启动股中为好。

不要对大涨感到奇怪，市场实际走势符合预期，但大涨之后有必要提示 投资者理性，从而在这一轮行情中争取获取理想收益。踏空的很被 动，寻找补涨纠错是当务之急。