周五大盘先整理为主，下午完成最后洗盘后，在军工板块和大金融板块等热点走强带动下，持续上扬，收复之前三个交易日失地放量拉尾收盘，最终收出一根中阳，实现三月首日个交易日开门红。



事实雄于雄辩。大盘实际走势，不仅验证了之前三大主线的预判，也验证了二月中旬和近期回调洗盘的判断，这同很看空惧涨言论形成鲜明对比。之所以如此，是因为顺应经济基本面、政策面尤其是主导行情的大主力资金运作方向才会真正顺应市场，才能看得懂行情。

洗盘不过三。大盘正是在强洗三天后，今日开启转强上扬，昨天提示大家60分钟级别转强节点出现后的必然结果。大盘今日收阳后，将有望再度步入主升，不仅如此，因新主升处于阶段小三浪主升阶段，逼空上扬应该会很凶狠，对于踏空的资金来说是很残忍。

主升阶段就是这样，下车容易上车难。要求投资者炒股一定要理性，不能想当然的想改变趋势。大盘主升仍将延续，操作上仍是持股为主，现在仍踏空的比较被 动，补救的办法就找新启动热点，实在不行就弄点大金融跟着喝点汤吧。

两会主线有望下周开始启动，交易性机会再现。但真正持续上涨的，仍是主线品种，之前说的三大主线仍然有效。