大盘2019年首日开门黑，是以价值投资 名义当初恶炒蓝筹的后遗症，这是主因，其它原因都是表象。



市场过度悲观引发过度投机杀跌，尤其是机构仍然采取砸蓝筹策略，意在让上证指数进行所谓“不破不立”。对此，很多投资者都表示很关心。其实，无论2449点前低破与不破，就是一层纸想不想捅破的事，投资者不必看得太重。正如之前反复给大家分析一样，只 要操作上侧重5G为代表的成长主线，指数下跌跟你就没有一毛钱关系，指数下跌同时反而会大赚。与此同时，回避蓝筹变“烂愁”补跌股和流动性日渐枯竭的低价垃圾，不追高短线上涨过猛恶炒题材股和非主线的强周期资 源类板块等 ，就是非常成功的策略。如果投资者之前未跟上主线，那么现在要做的就是找新启动热点而不是抬轿就是理性策略了。这都是贴近实战的观点，要靠策略取胜重于猜点数。投资有时一个理念，比捕捉一个涨停板更有意义。

2019年注定是新牛市开启元年时段，当前底部区间确立，中长期投资价值显现。从这个角度来讲，无论指数是否破前低，底部都在2300－2500区间。