因A股投机主导，投资文化浮躁，参与的投资者热衷短线赚快钱，看指数炒股盲目跟风，结果是大多数人以亏损而告终，能在股市赚钱的是少数人。由于看指数炒股形成思维定式，很多投资者没有意识到市场正在走向成熟 ，仍以老思维参与这个市场赚钱就更难了。



这就是为何近几年投资者对股市无所适从的原因所在。包括一些在股市以往操作成功的投资者，也是被绞杀失去信心。之所以如此，就是没有真正顺应市场，没有跟上主流资金思维并采取主线策略有关。实际上，个股是否上涨，并不是简单的估值低就涨，也不是未来行业预期就涨，而取决于资金驱动。而资金的驱动是建立在事件驱动基础上，无论这个事件是所谓的题材还是上市公司业绩持续增长预期，尤其是政策导向。因此，应对越来越成熟的市场，投资者应确立主线思维和策略才能在股市不断掘金。

很多投资者整天喊抄底，这种所谓的抄底仍然是投机性，是想抄那个最后的指数低点，并不是抄主流资金参与的中长线主线品种。以这种思维进行的所谓抄底，是不可能抄到主线股的。真正赚钱策略就是顺应价值主导下的强分化结构性市场特征，只参与主线股，回避非主线股和补跌品种，这样才能赚到钱并不受到指数波动影响。在有做空机制条件下，指数的下跌大机构也是会赚钱的，而且比拉升更容易赚钱，这就是当前市场过度下跌的主因之一。对于投资者来说，只有寻找股市中基于中长线逻辑尤其是政策基本面因素支撑的主线股，才是王道。

实际投资者只看到去年指数下跌了一年，而且至今天也跌跌不休，但却没有看到，在指数下跌同时，真正的主流资金已经进行了两波主线操作。这两波操作的底部启动时点有两个：一是2018年6月20日开始，代表板块就是券商，投资者可以看看国海证券、西部证券等个股从当年6月20日开始运行的形态就明白了；另一个是去年10月19日开始，代表板块就是成长主线的5G，投资者可以看看东方通信和东信和平从去年10月19日开始运行轨迹就知道怎么才会赚钱了。这两个梯队都是中长线大资金运作，都完成筑底开始步入右侧或进行主升。只有在启动时点所在的区间参与，慢慢潜伏才是真正的抄底。现在如果说看指数才谈抄底5G板块，那就是抬轿了。

当然，市场主线不会一直不变的，无论之前的券商、白酒还有金融蓝筹，运行一段支撑上涨的逻辑不存在就会向新主线切换的。当前的主线就是创新成长+消费升级，因此，券商+成长组就是最赚钱的，这一点在去年反复强调N次。当然，除了主线热点外，还有次级热点，包括暂未确立的第三梯队主线股，但投资者要想获得理想收益，就得坚持主线策略。只有主线股才会涨停不停，只有主线股才能长持赚钱，只有主线股才回避结构风险。