对于近期行情，定性为诱空且将在本周变盘是本博的一个基本判断。从本周前四个交易日来看，大盘在周二已经出现变盘信号，虽然周三十字阴星，而今日又走出高开低走收长阴走势，但未创新低筑底转强仍然明确。



大盘今日之所以收阴，跟投资者信心不足有关系，也跟机构不作为任由投机做空力量主导盘口有关系。利用出清现货同时在期货市场做空，这种套利模式实际上是一种操纵。因A股大盘股实际流通盘并不大，尤其在行情低迷时，更易因打压技术拐点让跟风资金杀跌形成持续做空动能，从而出现类似今天这种高开低走模式。

市场主力资金继续出清蓝筹补跌产生的做空动能，主要打压的是指数；与此同时，创新成长主线不理会指数仍然强者恒强，因此，投资者不理会指数坚持成长主线结构性机会把握仍是当前操作重点。

技术上今日这根阴线不用担心，反而因长阴加速做空动能释放，有利于明日大盘反弹，强力反弹。因此，大盘明天红盘迎元旦是值 得期待的。大底区间，只要切到下沿就会有反弹要求。当然，主导过度投机的资金想做不破不立，这是监管层应该及时出手遏制的，以免中小投资者受到更多损失。