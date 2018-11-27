今日大盘走势很好判断，就是标准的诱空走势。这种诱空，是通过压制盘口实现的，意在进一步清洗不坚定浮筹。

综合来看，大盘有望在三交易日内结束诱空变盘上攻，理由如次：

一是依据时间周期，大盘已经连续短调六个交易日，周三就迎来短线时间节点。如加上临近月底和继续诱空因素，最迟周五结束诱空变盘是合理预期。

二是大盘缩量明显，虽再创短调新低，但杀跌动不足。不仅如此，市场现连阴的三角形缩量指标， 洗盘更加明确。

三是盘中连续两天，都在下午有明显的资金打压痕迹，通过打压而未市场主动杀跌的阴线，洗盘诱空无疑。

四是大盘诱空回落后，最后半小时有资金持续上收筹码，这是洗盘后拿货的走势。

五是G20临近，有利好预期。

六是同指数被压制疲软同时，新主线热点个股坚定涨停。尤其是今日盘口，资金扫货低价股坚定，这正是行情要启动前的信号。

七是大盘近期短调属二次探底性质，已经处于调整尾声仍未破前低，双底结构将成。