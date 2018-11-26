同港股和日经指数大涨收长阳相比，A股弱势难改。之所以如此，一方面跟A股仍不成熟，投机主导有关；另一方面也跟前期强势白马股补跌有关。

在股市下跌之时，本应该起到维护稳定的机构，在前期超配追涨白马股后，现在割起肉来清仓甩卖毫不含糊，忘记了当初追涨时念念不忘的价值投资。白马股跌到现在，估值优势又开始出现，本应继续“价值投资”，为何却杀跌？这是因为中国股市很多机构整 天谈的是价值投资，实际上就是投机主导。这个也可以理解，机构也得吃饭。在市场风格明显开始向成长主线切换之时，大机构调仓引发的回调就是必然的。当然，这要是在港股或美股，不会这么杀跌非理性。今日走势两地背离，就是这个道理。中国股市有些机构的确很垃圾，有些还是大机构，但不同股市文化决定不同投资风格和执行不同策略的机构，这没办法，得学会适应。

因市场行情仍是结构性的，指数回调主力调仓引发短线震荡同时，同结构性机会出现一样，风险的释放也是结构性的。不仅如此，现在市场成长性的优质筹码越来越宝贵了，这就是为何指数很弱每天却有大量个股涨停的原因所在。主力资金在“割羊毛”，一方面利用不想要的权重蓝筹和白马股打压指数，这些品种是价值投资主线但现在炒不上去了，自然要出清；与此同时，借打压指数引发投资者恐慌割肉，收割带血的新主线筹码，这种“割羊毛”正是机构把中小投资者当做交易对手的结果。这样的市场是不健康的，需要采取必要措施进行矫正。

这需要一个过程，对于投资者来说，现在要做的就是守住宝贵筹码，不要轻易割肉。技术上大盘现在的回调属于二次探底且处于尾声，随后大盘有望在周三前后反转走强。因此，投资者一方面不能去追涨涨幅过高和补跌股品种，另一方面则要敢于利用回调吸纳成长股和新主线品种，这样，不但不会成为牺牲品，反而最终会赚钱。

有一股力量在有意做空，今日盘口非常明显，今天盘口节点都在打压的抛盘尤其是权重蓝筹的做空力量，正是过度做空主导者。当股市成港股、日经等成熟市场走势出现背离之时，是需要有形之手及时出击，这样，A股才能慢慢走向正常运行轨道。